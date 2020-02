Serie A – Colpaccio del Lecce: i salentini espugnano il San Paolo

MILANO – Vittoria pesantissima e inaspettata da parte del Lecce che, contro ogni pronostico, sbanca il San Paolo battendo il Napoli per 3-2. Decisivo l’ex attaccante del Milan, Gianluca Lapadula, autore di una doppietta La terza rete giallorossa porta la firma di Mancosu mentre, per i partenopei, sono andati in gol Milik e Callejon. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Fabio Liverani, che sale a ventidue punti in classifica e resta fuori dalla zona retrocessione. Bruttissima battuta d’arresto, invece, per gli uomini di Rino Gattuso che, dopo due vittorie di fila contro Juventus e Samp, rimediano la nona sconfitta del loro campionato.