Serie A – Chiesta al Governo l’autorizzazione di giocare a porte chiuse

MILANO – L’ipotesi che le prossime partite di Serie A vengano disputate senza pubblico è sempre più concreta. Stando a ciò che riferisce l’Ansa, la Lega Calcio avrebbe inviato una lettera al Governo, chiedendo che le sfide in programma nelle regioni colpite dal Coronavirus si giochino a porte chiuse. Eventuali altri rinvii, infatti, renderebbero estremamente complicata la ricerca di date disponibili per i recuperi, dal momento che il calendario è già pieno di partite fra competizioni nazionali ed europee. Milan-Genoa si dovrebbe quindi svolgere regolarmente domenica prossima, ma con ogni probabilità non potranno esserci spettatori.

