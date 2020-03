Serie A – Cagliari, al posto di Maran arriva Zenga

MILANO – Al momento è solo ufficioso, ma tra poche ore sarà ufficiale: Walter Zenga è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo l’esonero di Rolando Maran, in seguito ai tre mesi trascorsi senza vincere, il Presidente Giulini ha deciso di affidare la panchina rossoblu proprio a Zenga, che già in queste ore si trova nel capoluogo sardo per firmare il contratto. Fra stasera e domani arriverà l’annuncio definitivo.

