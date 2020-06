Serena su Pioli: “Allenatore di ottimo livello, sarebbe un peccato se andasse via”

MILANO – Sembra ormai inevitabile l’esonero di Stefano Pioli a fine stagione. Il Milan ha deciso infatti di affidare il nuovo progetto a Ralf Rangnick e per il tecnico emiliano le possibilità di essere confermato sono prossime allo zero. Tuttavia Pioli sta ricevendo molti attestati di stima e ai microfoni di Radio Sportiva ne ha parlato anche Aldo Serena, ex centravanti rossonero: “Sono curioso per il futuro Milan, ormai è diventato un tormentone. Pioli è un allenatore di ottimo livello, mi dispiacerebbe molto se dovesse andare via”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...