Serafini: “Squadra compatta e con un’anima, grande professionalità da parte di Pioli”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha commentato la vittoria ottenuta ieri dal Milan sul campo del Lecce: “L’aspetto più importante è la continuità nell’atteggiamento, anche dopo quanto visto in Coppa Italia. Si parla di rivoluzione e lavorare in queste condizioni non è mai semplice per un allenatore. Da Pioli stiamo vedendo una dimostrazione di grande professionalità. Ha restituito un’anima a questa squadra, che è molto giovane e veniva da anni difficili. I giocatori stanno dimostrando grande orgoglio e compattezza nei confronti del loro allenatore”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...