Sconcerti: “Prendere Donnarumma significa risolvere il problema del portiere per 20 anni”

MILANO – Attraverso il quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato di Gigio Donnarumma, oggetto dei desideri di molti club europei per la prossima finestra di calciomercato: “Prendere Donnarumma significa risolvere il problema del portiere per quasi vent’anni. Per questo lo vorranno in molti, anzi lo vogliono già. E il Milan non ha più stoppino nella candela. Il paradosso di Donnarumma è che non ha storia. Non trovi niente alle sue spalle, perché è troppo giovane. Forse vale per lui quello che Reagan disse degli Stati Uniti quando diventò presidente: ‘abbiamo troppo poco passato per non meritarci un grande futuro'”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live