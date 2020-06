Scaroni: “Tornare alla normalità significa anche riaprire gli stadi, il calcio senza tifosi è triste”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da ‘alfredopedulla.com’, Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è espresso sul calcio a porte chiuse: “A causa della pandemia abbiamo vissuto un periodo sconvolgente, un’esperienza indimenticabile in senso negativo. Ci siamo però anche resi conto che possiamo vivere e lavorare in maniera diversa. Sono convinto che torneremo alla normalità, facendo tesoro di ciò che abbiamo imparato in questi mesi. Normalità significa anche riaprire gli stadi al pubblico: il calcio senza tifosi infonde tanta tristezza…”.

