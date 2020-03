Scaroni: “Sono al fianco di Gazidis, il bene del Milan viene prima delle individualità”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della delicatissima situazione societaria che si è creata: “Gli interessi del Milan devono sempre stare al di sopra delle individualità. Sono accanto al nostro amministratore delegato Gazidis. Siamo tutti determinati e desiderosi di mettere il club nella direzione giusta per la crescita e la competitività. A Pioli e alla squadra rivolgo un caloroso in bocca al lupo per la partita di oggi”.

