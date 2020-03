Scaroni: “Milan e Inter vogliono realizzare lo stadio più bello del mondo”

MILANO – Interpellato sul tema nuovo stadio di Milano, Paolo Scaroni, Presidente rossonero, ne ha parlato ai microfoni di corriere.it: “Sono d’accordo con il nostro sindaco Sala sulla necessità di mantenere la massima attenzione per l’emergenza che stiamo vivendo. Fermo restando l’importanza di pensare al futuro e al rilancio di Milano. Proprio per guardare al futuro, trovo che non ci sia niente di meglio che costruire nella nostra città lo stadio più bello del mondo. Milan e Inter ci stanno lavorando assieme, una collaborazione che, forse, è possibile solo qui, dove i tifosi sono rivali ma non nemici: le due squadre si sfidano certamente in campo, ma le due società hanno dimostrato di saper lavorare insieme. La prossima settimana avremo una riunione in Comune, spero decisiva, sul tema dello stadio. Se c’è una città che può riuscirci, quella è proprio Milano”.

