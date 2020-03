Scaroni: “Boban? Le interviste vanne concordate. Maldini spero rimanga”

MILANO – Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera, parlando anche del possibile addio di Maldini a fine stagione: “Sinceramente mi auguro che rimanga. Boban? Da uomo d’azienda, dico che quando dei dirigenti vogliono fare un’intervista devono concordarla, uno non può alzarsi al mattino ed esprimersi in libertà, senza tenere conto di niente e nessuno, perché ciò acuisce la confusione. Vale anche per me, che sono il presidente: concertare l’immagine della società è necessario per tutti”.

