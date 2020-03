Savicevic: “Al Milan sono stato benissimo, ho i colori rossoneri dentro di me”

MILANO – Dejan Savicevic, ex campione rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sono stato benissimo a Milano e ho sempre i colori rossoneri dentro di me. Ho ancora tanti amici a Milano e dintorni. Il calcio inteso come fatto tecnico però adesso è marginale. La preoccupazione maggiore al momento è quello della salute della gente. Ho visto immagini che non mi sarei mai aspettato. Cose da non credere. Siamo preoccupati tutti, anche nel mio Paese ci sono tante persone che hanno legami con l’Italia e la cosa è terribile. Parlare di calcio adesso non è normale. Bisognerà aspettare il momento opportuno, poi si potranno fare tante valutazioni. Al momento mi preme la salute delle tante persone che conosco e sono a Milano”.

