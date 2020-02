Sarri: “Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alle poste”

MILANO – Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia contro il Milan, in programma domani sera: “Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alla poste. Il mio lavoro è fatto così, specie alle Juventus. La valutazione è che siamo in linea con quello che ci eravamo detti, stiamo seguendo i programmi. Se riposa Ronaldo? Vediamo, ho parlato con lui e mi ha detto che si sente bene. Valutiamo partita per partita se c’è bisogno di riposo”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live