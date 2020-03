Sarri: “Milan squadra ostica, la qualificazione dovremo sudarcela”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, Maurizio Sarri si è espresso sulla squadra rossonera: “Loro sono in crescita, se non giochiamo con l’atteggiamento giusto rischiamo di trovare grossi problemi. Questa qualificazione ce la dobbiamo sudare, bisogna giocarsela fino in fondo senza sottovalutare l’impegno. Il Milan, almeno a livello di squadra, si è ricompattato e ha ritrovato fiducia. E’ un avversario molto ostico”.

