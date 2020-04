Saponara: “Kakà il più forte di tutti, ma Balotelli…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di ‘Gazzetta Sportiva’, Riccardo Saponara, ex trequartista rossonero oggi in forza al Lecce, ha parlato della sua esperienza all’ombra del Duomo: “Il compagno di squadra più forte che abbia mai avuto è Kakà. In quel Milan, però, ho scoperto Mario Balotelli, e continuo a dire che con i mezzi che ha sarebbe da Pallone d’Oro”.

SUL PRESENTE – “Il Lecce mi aveva cercato già la scorsa estate e Liverani mi ha convinto con la propria idea di calcio: mi piace molto la sua vocazione offensiva e la ricerca continua della verticalizzazione”.

