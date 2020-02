Santini: “Milan, Allegri in pole per sostituire Pioli”

MILANO – Ai microfoni di 7Gold, durante la trasmissione ‘Il Processo’, il giornalista Fabio Santini ha parlato di chi potrebbe essere l’allenatore del Milan nella prossima stagione: “Boban vorrebbe riportare Massimiliano Allegri in rossonero. Il tecnico toscano sarebbe il favorito per sostituire Stefano Pioli. La dirigenza del Diavolo, in ottica calciomercato, ha messo nel mirino anche l’esperto difensore brasiliano Thiago Silva, allenato all’ombra del Duomo proprio da Allegri”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...