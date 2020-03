Sampdoria, settimo caso di positività al Coronavirus

MILANO – In casa Sampdoria è emerso il settimo caso di positività al Coronavirus, dopo quelli di Gabbiadini, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Depaoli, Bereszynski. Si tratta del centrocampista Edgar Barreto. L’ambasciatore paraguayano in Italia, Robert Melgarejo, in un’intervista ai microfoni de ‘L’Union’ ha confermato il classe 1984 e sua moglie hanno contratto la malattia. “Fortunatamente – sottolinea Melgarejo – sia Barreto che la sua consorte stanno bene e sono in isolamento”.

