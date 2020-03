Sala: “Dallo stadio ai cinema, niente sarà come prima”

MILANO – Intervistato dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato di come il capoluogo lombardo potrebbe ripartire una volta superata l’emergenza per il Coronavirus: “Niente sarà più come prima, ma vedremo se qualcosa magari cambierà in meglio. Alla base della ripartenza dovrà esserci una modifica al sistema delle infrastrutture. Penso ai trasporti e la mobilità, perché cambierà il nostro modo di muoverci. Ma penso anche alle infrastrutture digitali, perché questa emergenza ci ha insegnato che la fame di banda larga è enorme. Inoltre occorre attuare un piano per gli spazi molto frequentanti, come lo stadio e i cinema. Il terzo aspetto fondamentale, è capire come far ripartire l’economia. Sarà una ripartenza graduale. La guerra non è affatto finita, però i milanesi si stanno comportando bene e voglio ringraziarli”.

