Saelemaekers, riscatto sempre più vicino

MILANO – Alexis Saelemaekers sta cominciando a convincere. L’esterno belga, entrato nella ripresa contro la Roma, è stato uno dei migliori in campo, fornendo una prestazione di ottimo livello. Prima di ieri aveva collezionato appena tre presenze, ma fino alla fine della stagione troverà indubbiamente molto più spazio, complici i tanti impegni ravvicinati da affrontare. Il classe ’99 può essere davvero un’arma in più per Stefano Pioli in questo finale di campionato e, in ottica futura, il suo posto sarà probabilmente ancora a Milano. Già, perché la dirigenza rossonera è ormai convinta di riscattarlo: a fine stagione saranno versati circa 3,5 milioni di euro nelle casse dell’Anderlecht per acquistare Saelemaekers a titolo definitivo.

