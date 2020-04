Sacchi: “Real-Milan dell’89? Un furto, ma il mondo rimase incantato”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha ricordato il famoso Real Madrid-Milan 1-1, nella Coppa dei Campioni del 1989: “Fu un vero furto. Annullarono un gol a Gullit valido di due metri. Non serviva neppure il VAR per vederlo. Giocammo benissimo quella sera. Fu il nostro vero biglietto da visita al mondo, che restò incantato dalla nostra prestazione”.

