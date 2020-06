Sacchi esalta l’Atalanta: “E’ simile al mio Milan”

MILANO – Durante un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, leggendario allenatore rossonero, ha elogiato l’Atalanta di Gasperini: “Questa Atalanta è un po’ come il mio Milan. Penso a Josip Ilicic o al Papu Gomez, i quali hanno messo le loro grandi qualità al servizio del gruppo. Nel mio Milan c’erano Ruud Gullit, Franco Baresi e Marco Van Basten che lavoravano e sgobbavano in funzione della squadra. Ed era grazie all’aiuto che ricevevano dal gioco di squadra che miglioravano le loro prestazioni individuali”.

