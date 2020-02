Sabatini: “Romagnoli-Cutrone? Non era rigore”

MILANO – Il giornalista Sandro Sabatini, contattato dai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato l’episodio arbitrale che ha fatto infuriare il Milan contro la Fiorentina: “Rigore per la Fiorentina? Sono d’accordo nel rendere più stringente il controllo al Var. Nel contatto fra Romagnoli e Cutrone si vede che il difensore rossonero tocca il pallone e arriva in anticipo. Per me non era rigore”.

