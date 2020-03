MILANO – Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato della sfida fra Liverpool e Atletico Madrid, giocata incredibilmente a porte aperte: “Comportamento Uefa? Non lo capisco. A forza di dire che non dovevamo farci prendere dal panico abbiamo sottovalutato la situazione. Secondo me concedere le porte aperte a Liverpool sfiora la criminalità, resto allibito. E’ stata una follia”