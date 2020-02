Ronaldo: “Gli infortuni mi hanno reso una persona migliore”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, l’ex bomber brasiliano Ronaldo, il quale ha vestito maglia rossonera nella stagione 2007/2008, ha parlato anche dei tantissimi infortuni che hanno fortemente condizionato la sua carriera: “Credo che gli infortuni mi abbiano reso una persona e un calciatore migliore, un esempio di abnegazione non solo per gli sportivi, ma anche per quelli che hanno un ostacolo davanti e che pensano di non riuscire a superarlo. La vita ci offre quotidianamente degli esempi, qualsiasi ostacolo può essere superato con la giusta dedizione”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live