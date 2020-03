Ronaldinho, parla il legale: “E’ pronto a collaborare con le autorità”

MILANO – Ronaldinho si trova ancora in stato di fermo, in Paraguay, per esser stato trovato in possesso di un passaporto falso. Il legale del fenomeno brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ABC: “È scioccato e ancora non assimila quel che è successo. Ronaldinho è pienamente disponibile a collaborare con le autorità. Potrebbe entrare senza problemi con passaporto e documento d’identità brasiliani. Non è un esperto di documenti. Avrà creduto che questi fossero documenti di cortesia e che gli fossero stati dati in modo onorario”.

