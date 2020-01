MILANO -Alessio Romagnoli detiene il primato di calciatore di movimento rossonero sempre impiegato nelle prime 20 giornate di questo campionato. Ha collezionato infatti tutti i 1800 minuti complessivi giocati in questa prima parte di stagione in Serie A Il capitano rossonero è uno dei cinque giocatori (non portieri) rimasti sempre in campo in questo campionato, al pari di Izzo, Sabelli, Milenkovic e Faraoni.