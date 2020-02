Romagnoli: “Grande partita, dobbiamo rimanere compatti”

MILANO – Al termine di Milan-Torino, Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “E’ una vittoria preziosa e importante sia per la classifica che per il morale. Abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo continuare così, il campionato è ancora lungo e possiamo fare delle buone cose. Nella ripresa siamo un po’ calati per la stanchezza, ma l’importante è rimanere sempre uniti. Dobbiamo restare compatti. Continuiamo a lavorare a testa bassa, pensando solamente partita dopo partita. Gabbia? Felice del suo esordio, gli faccio i complimenti”.

