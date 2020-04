Rogerio Braun: “Il Milan ha cercato Everton, ma adesso…”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di calciomercato.com, l’avvocato Rogerio Braun, capo della ‘BS Sports Management’, ha confermato che nei mesi scorsi il Milan ha provato a prendere Everton Soares, stella brasiliana del Gremio: “Sicuramente ci sono stati dei contatti, almeno fin quando Everton è stato rappresentato da Gilmar Veloz, il quale ha buoni rapporti col club rossonero. Io non sono il suo agente, ma confesso che sono molto amico di Marcio Cruz che lo rappresenta attualmente, e so che ci sono stati interessamenti e offerte da parte di club europei. Però di Milan non ho più sentito parlare. Oggi la valutazione di Everton è molto alta, quindi penso che ci siano più possibilità che si trasferisca in Inghilterra piuttosto che in Italia”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live