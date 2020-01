Rodriguez, manca ancora l’intesa fra Milan e Napoli sulla formula: il punto

MILANO – Prosegue la trattativa fra Milan e Napoli per il trasferimento di Ricardo Rodriguez in Campania. Il terzino svizzero ha trovato l’accordo totale col club azzurro ed è pronto a riabbracciare Rino Gattuso, ma occorre ancora raggiungere l’intesa fra le due società. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, il Milan vorrebbe chiudere l’affare in prestito con obbligo di riscatto, mentre i partenopei spingono per il diritto di riscatto. Le sensazioni restano comunque positive e c’è ottimismo attorno alla buona riuscita dell’operazione.