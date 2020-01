Rodriguez, altro che Fenerbahce: tutto fatto per il trasferimento al Napoli

MILANO – Sembrava tutto fatto per il passaggio di Ricardo Rodriguez dal Milan al Fenerbahce, ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Così è stato anche stavolta. L’affare è praticamente sfumato per i problemi del club turco con il fair play finanziario. Il terzino svizzero, però, non resterà a Milano: stando a ciò che riferisce alfredopedulla.com, sta infatti per essere finalizzato il suo trasferimento al Napoli. L’operazione, voluta fortemente da Rino Gattuso, verrà chiusa in prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro.