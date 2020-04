Rinaldi: “Priorità alla salute. Non sappiamo quando, ma il calcio tornerà”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante del Milan Femminile, ha parlato di come stia trascorrendo questa quarantena: “La mattina, sia io che le mie compagne di squadra, ci dedichiamo all’allenamento. Il programma ce lo dà il nostro preparatore atletico. Fino ad oggi abbiamo fatto sia forza che cardio, con un programma impostato tipo sfida. Questo ci stimola un po’ di più, sapendo che l’importante è mantenersi in forma il più possibile, aspettando che questo periodo finisca. Ora l’obiettivo comune è cercare uscire da questa emergenza, la salute viene prima di tutto. Il calcio tornerà, non sappiamo quando, ma sicuramente non mancheranno grandi partite”.

