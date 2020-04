Repice: “Milan, non si può sempre rivoluzionare tutto. Pioli va tenuto”

MILANO – Il noto radiocronista della Rai, Francesco Repice, ha parlato ai microfoni di MilanNews di cosa il club rossonero dovrebbe fare per tornare finalmente ad alti livelli: “Secondo me bisogna tenere Pioli per altre tre o quattro stagioni, come ha fatto la Lazio con Inzaghi. Poi vanno tenuti i giocatori migliori, come Romagnoli, Donnarumma e Kessié, inserendo in ogni mercato uno o due elementi di qualità funzionali alla squadra. Bisogna andare avanti con lo stesso allenatore per qualche anno, non si può fare una rivoluzione in ogni stagione ripartendo sempre da capo. Bisogna avere pazienza e restare calci, altrimenti si ricomincia sempre da zero”.

