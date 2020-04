Reina: “Vi dico perché ho lasciato il Milan. Futuro? Farò l’allenatore”

MILANO – José Reina, portiere del Milan ma in prestito all’Aston Villa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mundo Deportivo, parlando di cos’è andato storto nella sua esperienza rossonera e dei propri piani futuri: “Ho avuto la fortuna di aver fatto una bella carriera, ora spero di terminare l’anno con la salvezza dell’Aston Villa e magari il Milan in Champions. Cercherò di portare avanti la mia carriera finché testa e fisico reggeranno. Non penso però di giocare oltre i 40 anni, per cui diciamo che potrei giocare per un altro paio di stagioni. Poi mi piacerebbe diventare allenatore. Perché ho scelto di andare in Premier League? A questa età sarebbe stato più comodo restare in Italia, ma non mi sentivo realizzato“.

