Rebic-Silva: concluso lo scambio di prestiti

MILANO – Nella giornata di ieri è stata definite la questione tra Milan e Eintracht Francoforte riguardante Rebic e Andrè Silva. I due atleti, coinvolti in uno scambio di prestiti di durata biennale, hanno raggiunto un accordo. Sono bastati un paio di incontri a Milano con Fali Ramadani e il suo staff per sistemare i dettagli dell’accordo. Per Rebic è pronto un contratto che sfiorerà i 3 milioni di euro netti all’anno. Ilp ortoghese approda invece all’Eintracht Francoforte dopo la stagione in prestito, conclusa con 16 gol in 37 partite.