Rebic, il Milan pensa al riscatto immediato: ecco quanto chiede l’Eintracht

MILANO – Ante Rebic si sta dimostrando uno dei migliori attaccanti della Serie A, per rendimento, dall’inizio del nuovo anno. I numeri parlano chiaro: 6 reti nel 2020 fra campionato e Coppa Italia. Il croato ha messo lo zampino nel 50% dei gol segnati dal Milan nel nuovo anno. Da oggetto misterioso ad elemento fondamentale, tanto da “oscurare” il giovane Leao e relegarlo al ruolo di mera riserva. Tuttavia, il classe ’93 è in rossonero in prestito biennale e, al momento dell’accordo con l’Eintracht Francoforte, il Milan non ha stabilito una cifra per il riscatto. Ciò va a favore del club tedesco, che alla luce delle ottime prestazioni di Rebic sta giocando al rialzo, chiedendo cifre sempre più alte. Stando a SportMediaset, il Milan starebbe pensando di riscattare il giocatore già al termine di questa stagione, proprio per evitare che il prezzo cresca ulteriormente. Qualora il Diavolo si decidesse ad acquistarlo in estate, si potrebbe trovare un’intesa con l’Eintracht intorno ai 30 milioni di euro.

