Rebic: “Finalmente sto trovando continuità. Ibra? Un piacere giocare con lui”

MILANO – E’ indubbiamente l’uomo del momento in casa rossonera: Ante Rebic sta facendo faville dall’inizio del 2020 e, a suon di gol, si è finalmente guadagnato un posto da titolare nel Milan. L’attaccante croato ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Dalmatinski Portal’: “Finalmente ho l’opportunità di giocare con continuità e mostrare le mie capacità. Finora non avevo avuto l’occasione giusta. Quando mi viene concessa, nella maggior parte dei casi la sfrutto. Ibra? Pochi giorni fa, mia sorella mi ha mandato un ritaglio di giornale del 2012, in cui dicevo che era il mio giocatore preferito. E’ un vero piacere giocare con lui, la sua qualità e la sua esperienza sono di grande aiuto per tutti noi”.



