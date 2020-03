Real, il Milan si unisce al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Sanz

MILANO – Nella giornata di ieri è venuto a mancare Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid colpito dal Coronavirus. Il Milan, attraverso il proprio account Twitter, si è unito al cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore spagnolo: “Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della scomparsa dell’ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e i suoi cari”.

