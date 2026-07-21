Secondo quanto riportato da Jacob Tanswell, giornalista di The Athletic, l'Aston Villa "sta progredendo nelle negoziazioni per acquisire il terzino sinistro Pervis Estupinan dal Milan. Non ci si aspetta nessun problema riguardo agli accordi personali; le due squadre stanno ora discutendo il prezzo del trasferimento. Il Villa punta sul ventottenne per sostituire Lucas Digne, che ha già effettuato le visite mediche in preparazione al suo trasferimento al PSG per 8 milioni di sterline".

Unai Emery ha contattato Estupinan e lo ha convinto a unirsi al progetto, mentre il resto è stato gestito dalla sua agenzia. Jorge Mendes ha avviato le trattative e ha raggiunto un accordo preliminare con il club di Birmingham. Il terzino del Milan ha scelto di tornare a lavorare con l'allenatore che lo aveva guidato durante la sua esperienza in Spagna, al Villarreal. I due si conoscono bene, avendo condiviso lo stesso spogliatoio, e hanno collaborato dal 2020 al 2022, durante il quale Pervis ha accumulato 74 presenze complessive tra campionato e coppe, sebbene non fosse sempre titolare fisso, alternandosi con Alfonso Pedraza. La ciliegina sulla torta è arrivata in Europa League. Insieme hanno trionfato nella finale contro il Manchester United ai calci di rigore nella stagione 2020-21.