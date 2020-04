Rangnick dentro, Ibra e Maldini fuori: nasce il nuovo Milan

MILANO – Il nuovo progetto del Milan è ormai iniziato. Dopo aver dato il via alla riduzione del monte ingaggi, con un risparmio di 16 milioni di euro nell’ultima sessione di mercato, Ivan Gazidis è pronto ad affidare il percorso di rinascita a Ralf Rangnick (nel ruolo di dirigente e, forse, anche allenatore). Giovani comprati a costi contenuti, ingaggi non superiori ai 2,5 milioni e qualche giocatore esperto prelevato a parametro zero: sembrano essere questi i i criteri fondamentali del programma che ha in mente la società meneghina. Stando SportMediaset, salvo clamorosi colpi di scena Rangnick arriverà e, al tempo stesso, farà le valigie Zlatan Ibrahimovic. Così come l’attaccante svedese, anche il direttore tecnico Paolo Maldini è vicino all’addio. Elliott sarebbe disposto a confermarlo nella dirigenza, ma con un ruolo marginale ritenuto inaccettabile dall’ex capitano.

