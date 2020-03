Raiola spaventa il Milan: “Vorrei portare un grande giocatore al Real Madrid…”

MILANO – Che al Real Madrid piaccia – e tanto – Gigio Donnarumma non è più un mistero. I ‘Blancos’ sono tra i principali interessati al giovane portiere milanista e, le dichiarazioni rilasciate dal suo agente Mino Raiola, intervistato da Marca, suonano come un campanello d’allarme: “I miei rapporti col Real Madrid sono molto buoni e spero un giorno di portare al Real un grandissimo calciatore. Ora della mia scuderia c’è Areola, però è una mezza operazione perché è un prestito. Voglio portare un calciatore a titolo definitivo e proverò a farlo già questa estate. Sarebbe un orgoglio per me e per i miei calciatori, perché il Real Madrid è uno dei club più grandi al mondo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live