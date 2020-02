Raiola: “Rinnovo Donnarumma? Aspetto ancora le scuse dei tifosi…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Mino Raiola ha parlato anche del suo assistito Gigio Donnarumma: “Rinnovo? Niente è impossibile. Non ne abbiamo mai parlato, ma io sto ancora aspettando le scuse dei tifosi del Milan. Di quelli che durante l’ultima trattativa per il rinnovo mi volevano uccidere, dicevano che io ero una m…Rinnovare nel 2017 non fu la scelta giusta, ma fu la scelta del cuore. E se fai scegliere il cuore, in quel senso, la scelta può anche essere giusta. Lui è felice, ha deciso di fare quello che ha fatto, quel che è stato è stato”.

