Rafael Leao, undici partite per giocarsi la conferma

MILANO – Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato del ruolo determinante che potrebbe ricoprire Rafael Leao in questo finale di stagione: “E’ un giocatore di una qualità estrema, quando ha voglia spacca le partite, è straripante. Il problema è la continuità che finora non ha trovato. Leao deve vivere al massimo queste undici partite che mancano alla chiusura del campionato; a fine stagione si dovranno fare i conti, lui è in una terra di mezzo e deve convincere il Milan a dargli ancora fiducia, perché questa stagione al momento resta negativa. C’è ancora tempo però per convincere tutta la dirigenza”.

