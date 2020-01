Rafael Leao: “Giocavo con Ibra alla PlayStation, adesso…”

MILANO – Rafael Leao, uno dei grandi protagonisti della rimonta compiuta ieri sera dal Milan ai danni del Torino, sta affinando sempre di più la propria intesa in campo con Ibrahimovic. Non a caso, il portoghese ha servito a Zlatan l’assist per la rete del definitivo 4-2 che ha chiuso la partita. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Leao ha ricordato quando, da ragazzino, utilizzava Ibra ai videogiochi: “Giocavo sempre con Ibra sulla mia PlayStation e ora gli ho fatto un assist. Mai smettere di sognare”.