Qui Torino – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – Prosegue in casa Torino la preparazione della sfida contro il Milan in programma lunedì sera. Come riferisce il club piemontese, questa mattina la squadra granata si è ritrovata al Filadelfia agli ordini di mister Longo, svolgendo un allenamento tecnico. Assenti Vincenzo Millico, il quale ha dovuto svolgere delle cure e Simone Verdi, colpito da un attacco febbrile. Domani pomeriggio il Toro effettuerà la rifinitura, per poi partire alla volta di Milano.

