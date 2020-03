Quagliarella: “Un pensiero per chi sta soffrendo e per chi lavora per farci stare al sicuro”

MILANO – Fabio Quagliarella, centravanti della Sampdoria, attraverso il profilo Twitter del club blucerchiato ha voluto esprimere un pensiero in merito all’emergenza Coronavirus in cui è coinvolta l’Italia: “Il mio pensiero in questo momento va a quelle famiglie che stanno soffrendo. Va anche ai medici e agli infermieri che lavorano notte e giorno per cercare di farci stare al sicuro. Mando a loro un grosso abbraccio”.

