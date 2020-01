PSV, Rodriguez: “Darò tutto per aiutare la squadra”

MILANO – Ricardo Rodriguez, ormai ex terzino sinistro del Milan, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore del PSV Eindhoven: “Sono qui per dare una mano alla squadra. Darò tutto per il PSV in questa avventura. Con la mia esperienza e il mio carattere voglio aggiungere valore alla squadra, aiutando il più possibile i miei compagni. Sono pronto ed entusiasta. Spero di fare anche alcuni gol e assist. Il numero 68? È l’anno di nascita di mia madre. Anche i miei fratelli ci giocano, per onorarla”.