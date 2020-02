Psg, Marquinhos: “Spero che Thiago Silva resti con noi”

MILANO – Dopo Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta pensando di riportare all’ombra del Duomo un altro grandissimo ex rossonero: Thiago Silva. Il difensore brasiliano è in scadenza con il Paris Saint-Germain e, al momento, sembra piuttosto difficile che venga trovato un accordo per il rinnovo. A fine stagione il Milan potrebbe quindi prenderlo a parametro zero. Tuttavia Marquinhos, compagno di squadra di Thiago Silva, spera che il 35enne rimanga a Parigi. Di seguito, alcune sue dichiarazioni riportate da calciomercato.com: “Thiago sta bene, lo sta dimostrando in campo. Ha 35 anni, ma il suo livello di gioco è ancora molto alto. Inoltre è un amico, mi aiuta molto. Voglio che resti qui“.

