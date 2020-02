Primavera – Milan a valanga, il Cittadella dura un tempo: undicesima vittoria consecutiva

MILANO – Undicesima vittoria consecutiva nel campionato di Primavera 2 per il Milan. La formazione di Federico Giunti affossa il Cittadella con un perentorio 7-3, firmato da Capanni, Olzer (doppietta), Colombo (tripletta) e Tonin. Per la compagine veneta le reti sono state realizzate da Varotto, Diallo e Tomasi. Sono altri tre punti che lanciano ulteriormente i rossoneri nella loro grande cavalcata verso la promozione diretta. Dopo quindici giornate di campionato, il Diavolo ha ben 41 punti in classifica ed è sempre più capolista.