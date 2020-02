Primavera – Giunti: “Abbiamo dimostrato grande carattere. Il mio futuro…”

MILANO – L’allenatore del Milan Primavera, Federico Giunti, ha parlato ai microfoni di MilanNews dopo la vittoria sulla Spal, valsa la promozione in Primavera 1 per la squadra rossonera: “Siamo stati molto bravi a sfruttare il primo match point stagionale. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e sono contento del carattere mostrato dai ragazzi. Abbiamo ottenuto la promozione con 4 giornate d’anticipo ed è molto significativo. Inoltre sono felice che siamo arrivati a 14 vittorie di fila. Questa squadra, con qualche innesto e qualche ragazzo che sale dal settore giovanile, è già in grado di affrontare il prossimo campionato. Futuro? Ho il contratto in scadenza a giugno, quindi porterò avanti il mio lavoro fin quando mi sarà richiesto. Se poi ci sarà la possibilità di prolungare, sarò felice di farlo”.

