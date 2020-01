Pres.Fenerbahce: “Vogliamo Rodriguez, ma dobbiamo aspettare l’esito del ricorso”

MILANO – Il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce sembrava ormai cosa fatta, ma l’affare si è bloccato poiché, per il fair play finanziario, il club turco non ha l’autorizzazione a comprare durante questa sessione di mercato se prima non vende. Il Presidente del Fenerbahce, Ali Koc, ne ha parlato ai microfoni di TRT Sport: “Non possiamo prendere alcun giocatore se prima non cediamo qualcuno, perché la federazione non ce lo permette. Al momento non possiamo fare nessun innesto. Stiamo aspettando risposte dalla federazione. Se verrà accolto il nostro ricorso compreremo due giocatori, in caso contrario dovremo mandarne indietro uno. Ricardo Rodriguez? Ci piace, siamo interessati. Il nostro allenatore lo vuole fortemente in squadra”.