Prandelli: “Fiorentina-Milan sfida aperta”. E su Montolivo…

MILANO – Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, è stato intervistato da ‘derbyderbyderby.it’ per parlare soprattutto della sfida in programma questa sera fra la Viola e il Milan. Tra i vari argomenti trattati, Prandelli si è espresso anche su Riccardo Montolivo, doppio ex della partita: “La Fiorentina sta cercando di trovare una propria strada. Il Milan, da parte sua, sta cominciando ad esprimere un buon calcio. I rossoneri hanno un buon palleggio, ma la Fiorentina ha 3-4 giocatori che possono far male in contropiede. E’ una partita molto molto aperta”.

SU MONTOLIVO – “Mi spiace per come sia finita la sua avventura sia a Firenze che a Milano. E’ un bravo ragazzo, educato e rispettoso, in campo non mi ha mai tradito. A volte quando si vive il calcio sempre seriamente succedono queste cose. In certi casi, nel nostro mondo si preferisce la ruffianeria…”.

